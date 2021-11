Foot - OM

PSG/OM - Clash : Jérôme Rothen répond à Frank McCourt !

Publié le 17 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que Frank McCourt a critiqué l’investissement du Qatar, Jérôme Rothen lui répond clairement.

Au micro de France 24 , Frank McCourt affichait son agacement face à la capacité d'investissement de certains clubs, dont le PSG, rachetés par des Etats : « C'est plus difficile, c'est certain. Avec ma femme, on n'est rien à côté d'un État. Bien sûr c'est un défi [...] L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d'avoir une concurrence équitable, alors qu'en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c'est le far-west ! Des réformes sont nécessaires ». Des propos qui n'ont pas plus à Jérôme Rothen qui rappelle que l'OM a également investi beaucoup d'argent depuis l'arrivée de Frank McCourt.

«Depuis que Frank McCourt est là, trois clubs ont gagné des titres»