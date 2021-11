Foot - OM

OM - Malaise : Frank McCourt glisse un tacle au PSG et au Qatar !

Publié le 14 novembre 2021 à 21h30 par D.M.

Président de l'OM, Frank McCourt a déploré la puissance financière du PSG, dirigé par le Qatar. Le dirigeant américain demande aux institutions de lancer des réformes afin de limiter l'écart entre les clubs.

Arrivé à Marseille en 2016, Frank McCourt avait envoyé un message au PSG dès sa venue en France : « Nous devons concurrencer directement le PSG. On ne pourra pas devenir champions sans le battre. Nous devons le défier et le battre, ainsi que tous les autres clubs de Ligue 1. C’est notre objectif. » Mais le constat est implacable, l’OM n’est jamais parvenu à titiller le rival parisien et à remporter le titre de champion de France. Interrogé sur le PSG, McCourt a reconnu que l’écart était trop grand en raison notamment de la puissance financière du Qatar. Une situation que déplore que le propriétaire de l’OM.

« Des réformes sont nécessaires »