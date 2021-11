Foot - OM

OM : Voilà comment Sampaoli a révolutionné le projet McCourt…

Publié le 16 novembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM en février dernier, Jorge Sampaoli a apporté une toute nouvelle méthode de travail pour relancer le projet McCourt. Un changement tactique majeur qui a porté ses fruits comme le constate Valentin Rongier.

Alors que l’OM occupe actuellement la 4e place de Ligue 1 et reste en course dans son groupe en Europa League, Jorge Sampaoli est en train de récolter les fruits de son travail mis en place ces derniers mois. Fort d’un mercato estival qu’il a piloté avec ses propres choix (Gerson, Luan Peres, Pau Lopez…) et d’une préparation estivale concoctée par ses soins, l’entraîneur argentin a surtout instauré une toute nouvelle tactique à l’OM avec un 3-5-2 bien à lui. Et cette révolution a contraint certains joueurs marseillais à se réinventer sur le terrain…

Rongier raconte la transformation avec Sampaoli