OM : Un cadre de l’OM s’enflamme pour la méthode Sampaoli !

Publié le 15 novembre 2021 à 22h10 par Th.B.

Bien que l’OM n’ait pu faire mieux qu’une victoire lors de ses cinq derniers matchs, Valentin Rongier a tenu à souligner les bienfaits de la méthode Jorge Sampaoli pour l’Olympique de Marseille.

Malgré un début de saison canon, l’OM de Jorge Sampaoli s’est quelque peu essoufflé ces dernières semaines en ne parvenant à prendre le meilleur sur leurs adversaires qu’à deux reprises lors de leurs sept dernières sorties toutes compétitions confondues. Néanmoins, Valentin Rongier maintient une confiance totale en la méthode Sampaoli qui apporte pourtant une certaine irrégularité au niveau des résultats. Et pour le milieu de l’OM repositionné à un poste hybride de latéral droit et de piston, la philosophie de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est claire, limpide et validée.

« Un meilleur joueur de foot avec Sampaoli ? Ce serait mentir de dire l’inverse »