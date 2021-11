Foot - OM

OM - Malaise : Guendouzi lâche une réponse à ses détracteurs !

Publié le 12 novembre 2021 à 7h45 par T.M.

Bien que talentueux sur le terrain avec l’OM, Mattéo Guendouzi en agace également plus d’un. Interrogé sur les nombreuses critiques dont il fait l’objet, le milieu français a répondu.

Cet été, l’OM est donc allé chercher Mattéo Guendouzi à Arsenal. Prêté avec option d’achat, le Français s’impose aujourd’hui comme l’un des maillons forts de Jorge Sampaoli. Sur le terrain, le milieu de terrain est l’un des cadres de l’OM, mais malgré son talent, Guendouzi se retrouve au coeur de certaines polémiques, notamment en ce qui concerne son comportement. Une polémique a d’ailleurs fait parler en marge du dernier match face à Metz.

« Cela ne me dérange pas »