OM : Jorge Sampaoli reçoit un énorme message en Ligue 1 !

Publié le 16 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'OL cet été, Peter Bosz découvre petit à petit la Ligue 1 et reconnaît qu'il apprécie notamment Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM.

En quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Rudi Garcia, l'Olympique Lyonnais a finalement décidé de confier son effectif à Peter Bosz, qui était libre de tout contrat. Après des passages remarqués à l'Ajax Amsterdam et au Bayer Leverkusen où son jeu offensif a été encensé, le technicien néerlandais découvre donc la Ligue 1 et semble notamment apprécier la philosophie de Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM.

Bosz est fan de Sampaoli