Foot - OM

OM : Longoria, Sampaoli… Le message fort de McCourt sur son projet à l’OM !

Publié le 14 novembre 2021 à 12h45 par T.M.

En février dernier, Frank McCourt a donné un nouveau tournant à son projet à l’OM. Et aujourd’hui, l’Américain estime que le club phocéen est sur le bon chemin.

Arrivé à la tête de l’OM en 2017, Frank McCourt avait de grandes ambitions pour le club phocéen. Toutefois, les premiers résultats n’étaient clairement pas ceux qui étaient attendus. Ainsi, en février dernier, l’Américain a fait des choix forts, prenant la décision de remplacer Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria au poste de président, tandis que Jorge Sampaoli est venu lui s’asseoir sur le banc de l’OM. Depuis, le sourire a été retrouvé sur la Canebière et les ambitions sont revenues.

« Je crois qu’on sera sur le podium à la fin de la saison »