OM - Malaise : Le clan Gerson monte au créneau !

Publié le 10 novembre 2021 à 21h10 par T.M.

Père de Gerson, Marcao a tenu à faire passer un message fort face aux difficultés actuelles du joueur de l’OM.

Cet été, Jorge Sampaoli avait fait de Gerson sa grande priorité du mercato. Pablo Longoria a alors exaucé les souhaits de l’entraîneur de l’OM en allant chercher le Brésilien à Flamengo, mettant la main à la poche pour cela. Cette opération aura donc coûté près de 20M€ aux Phocéens et compte tenu de ce prix, Gerson était très attendu au Vélodrome. Mais pour le moment, cela est un flop tant les performances du milieu de terrain déçoivent. Les critiques se font de plus en plus nombreuses, tout comme les sifflets au Vélodrome d’ailleurs…

« Il va se battre »