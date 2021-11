Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli justifie le choix Gerson !

Publié le 6 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, s'est prononcé sur la situation de Gerson qui connaît des débuts compliqués à l'OM.

Recruté pour plus de 20M€ cet été, Gerson était l'une des grandes priorités de Jorge Sampaoli. Cependant, le milieu de terrain brésilien peine à s'intégrer à l'OM au point de voir son temps de jeu baisser. Certains doutes émergent donc concernant le recrutement de Gerson. Mais Jorge Desio, adjoint du technicien argentin, a mis les choses au clair à l'occasion de son passage en conférence de presse.

«C'est un excellent joueur pour nous»