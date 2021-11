Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue de Sampaoli se livre sur son adaptation !

Publié le 5 novembre 2021 à 19h10 par D.M.

Après le match nul de son équipe face à la Lazio ce jeudi (2-2), Pol Lirola est revenu sur son nouveau rôle au sein de l'équipe de Jorge Sampaoli.

A la recherche d’un spécialiste au poste de latéral droit lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria espérait enregistrer le retour de Pol Lirola, prêté la saison dernière à l’OM. Le président marseillais a négocié durant plusieurs semaines avec la Fiorentina, avant de finalement enregistrer le retour du joueur espagnol. Mais depuis le début de la saison, Lirola évolue dans un nouveau rôle. Il joue plus haut sur le terrain, dans un poste presque d’ailier droit. Positionné par Jorge Sampaoli à ce poste notamment lors de la rencontre de Ligue Europa face à la Lazio Rome ce jeudi (2-2), Lirola s’est livré sur son adaptation.

« J'essaie de faire ce que me demande Sampaoli et de m'adapter »