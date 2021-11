Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle sortie forte de Puel sur son avenir !

Publié le 6 novembre 2021 à 2h45 par A.M.

Avant la réception de Clermont dimanche, Claude Puel s'est une nouvelle fois prononcé sur son avenir.

Dimanche, contre Clermont, l'ASSE disputera un match crucial dans la course au maintien. Pour le moment, les Verts sont derniers de Ligue 1 avec 6 points après 12 journées. Les Stéphanois attendent toujours leur premier succès de la saison. Une situation qui jette un froid sur l'avenir de Claude Puel, qui pourrait bien vivre son dernier match sur le banc des Verts dimanche, juste avant la trêve internationale. Devant les médias, Claude Puel a évoqué sa situation.

Puel ne lâche rien