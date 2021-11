Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, RC Lens... Kalimuendo revient sur son été mouvementé !

Publié le 6 novembre 2021 à 2h30 par A.M.

Interrogé sur son choix de rejoindre le RC Lens cet été, Arnaud Kalimuendo reconnaît que l'arrivée de Lionel Messi a changé ses plans.

Prêté au RC Lens pour la seconde saison de suite, Arnaud Kalimuendo a révélé à Onze Mondial qu'il aurait préféré rester au PSG cet été. « Je voulais voir, je voulais essayer. Je parlais avec le coach, avec mon entourage et je voulais vraiment voir si j'avais la possibilité de jouer au PSG. Ca reste Paris quand même, mon club formateur. Je voulais voir », assure-t-il. Mais entre temps, Lionel Messi est arrivé et a chamboulé les plans du jeune attaquant.

Kalimuendo voulait rester, mais...