Foot - OM

OM - Malaise : Pau Lopez lâche ses vérités sur la concurrence avec Steve Mandanda !

Publié le 18 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Arrivé à l'OM cet été pour concurrencer Steve Mandanda, Pau Lopez n'estime pas être le titulaire dans les buts marseillais. Et l'Espagnol assure que la relation avec l'ancien Havrais est excellente.

Cet été, l'Olympique de Marseille a mené un recrutement pléthorique avec l'arrivée de 11 nouveaux joueurs dont un gardien de but : Pau Lopez. Prêté par l'AS Roma, le portier espagnol n'a pas débarqué uniquement pour remplacer numériquement le départ de Yohann Pelé dont le contrat arrivait à échéance. En effet, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria avaient rapidement annoncé leur volonté de recruter un numéro 1 bis pour venir concurrencer Steve Mandanda. Et c'est clairement le cas puisque Pau Lopez a disputé 13 des 17 matches de l'OM depuis le début de saison. L'ancien Havrais avait débuté les trois premiers matches avant que l'Espagnol n'enchaîne 13 rencontres de suite sans quitter les buts marseillais. Finalement, Steve Mandanda a retrouvé son poste avant la trêve à l'occasion de la réception du FC Metz, sans garantie de le conserver. Bien qu'il semble avoir pris le dessus dans la hiérarchie, Pau Lopez refuse toutefois de se considérer comme le titulaire dans les buts de l'OM.

«Avoir Steve à mes côtés, ça me booste»