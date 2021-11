Foot - OM

OM - Polémique : Aulas envoie un gros message à Payet après les incidents !

Publié le 22 novembre 2021 à 9h10 par A.D. mis à jour le 22 novembre 2021 à 9h20

Ce dimanche soir lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM, Dimitri Payet a encore été victime de jets de projectile. Après la rencontre, Jean-Michel Aulas a tenu à présenter ses excuses au milieu offensif marseillais.

Pour clôturer la 14ème journée de Ligue 1, l'OL et l'OM se disputaient l'Olympico ce dimanche soir à Lyon. Toutefois, la rencontre a dû être interrompue après seulement quelques minutes à cause de nouveaux incidents. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, Dimitri Payet a été touché de plein fouet par un projectile lancé depuis les tribunes. Une scène qui a poussé Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, a renvoyer tous les joueurs au vestiaire. Alors que le duel entre l'OL et l'OM n'a finalement pas repris, Jean-Michel Aulas a tenu à présenter ses excuses à Dimitri Payet sur les réseaux sociaux.

« L’Olympique Lyonnais présente ses excuses à Dimitri Payet et l’OM pour cette agression inadmissible et lui souhaite un prompt rétablissement L’auteur : 1membre isolé ne faisant pas partie des Kop a été immédiatement identifié et remis à la justice » , a posté Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, sur son compte Twitter .