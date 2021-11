Foot - OM

OM/OL - Malaise : Aulas donne des nouvelles de Payet après les graves incidents !

Publié le 21 novembre 2021 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 21 novembre 2021 à 23h47

Jean-Michel Aulas a donné des nouvelles de Dimitri Payet, victime d'un jet de bouteille en tout début de rencontre face à l'OL.

La soirée aurait pu être belle à Lyon, elle a été désastreuse. Match phare de la quatorzième journée de Ligue 1, la rencontre entre l’OM et l’OL a été suspendue dès la quatrième minute après que Dimitri Payet ait reçu une bouteille sur la tête. L’auteur des faits a vite été repéré et interpellé. Le speaker a ensuite pris le micro pour annoncer la reprise de la rencontre, mais les joueurs marseillais ont refusé de pénétrer sur la pelouse et de terminer le match. Quelques minutes plus tard, la partie a été officiellement arrêtée. Après la suspension de cette rencontre, Jean-Michel Aulas a commenté ces incidents.

« Le médecin de Marseille m'a confirmé qu'il y avait plus de peur que de mal »