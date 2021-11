Foot - OM

OM/OL : Incidents, Payet... La LFP tape du poing sur la table !

Publié le 21 novembre 2021 à 22h50 par La rédaction

Lors de l'affiche de ce dimanche entre l'OM et l'OL, Dimitri Payet a reçu un projectile sur la tête à la 5e minute de jeu. Alors que le match a été interrompu, les autorités ont ordonné la reprise de la rencontre, avant de se raviser. Une décision que ne comprend pas la LFP.