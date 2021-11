Foot - OM

OM - Malaise : Dimitri Payet envoie un message clair à Didier Deschamps !

Publié le 20 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien qu'il ne semble plus entrer dans les plans de Didier Deschamps, Dimitri Payet assure qu'il n'a pas renoncé à l'équipe de France.

Au micro de Téléfoot , Didier Deschamps évoquait récemment la situation de Dimitri Payet qui n'a plus été convoqué en équipe de France depuis trois ans. « Pour chaque joueur qui ont pendant plusieurs années été en équipe de France, ont eu un statut de joueur important, titulaire, cadre, mais avoir un rôle moindre, il y aura toujours une frustration, voire plus. C’est quelque chose qui pour moi est difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné », assurait le sélectionneur des Bleus. Et pourtant, Dimitri Payet n'a pas l'intention de renoncer au Bleus.

Payet n'a «pas tiré un trait» sur les Bleus