OM - Malaise : Payet répond sans détour aux critiques !

Publié le 19 novembre 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Longtemps pointé du doigt l’an passé pour son rendement insuffisant avec l’OM, Dimitri Payet est de retour au premier plan cette saison. Et le numéro 10 marseillais répond aux critiques.

S’il affiche une forme étincelante cette saison avec l’OM (6 buts, 4 passes décisives en Ligue 1), Dimitri Payet a bien conscience de revenir de loin. L’an passé, le numéro 10 phocéen était régulièrement repris de volée pour son niveau et se voyait également reprocher son surpoids de la part des observateurs et des supporters. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Payet revient sur cette période délicate et livre les coulisses de son retour en grande pompe avec l’OM.

« Je me suis remis en question »