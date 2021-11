Foot - OM

OM : Matteo Guendouzi affiche une énorme ambition pour son avenir !

Publié le 21 novembre 2021 à 20h00 par La rédaction

En forme depuis son arrivée à l'OM, Mattéo Guendouzi a été appelé par Didier Deschamps lors des derniers rassemblements de l'Équipe de France. Le joueur de 22 ans nourrit d'ailleurs de grandes ambitions avec la sélection tricolore.

L’été dernier, l’OM s’est attaché les services de Mattéo Guendouzi en prêt avec option d’achat. Et le milieu de terrain semble s’être adapté à la perfection à sa nouvelle équipe après une expérience mitigée en Bundesliga. Le joueur de 22 ans est l’un des titulaires indiscutables de Jorge Sampaoli. Ses prestations satisfaisantes lui ont même valu d’être appelé avec l’Équipe de France lors des derniers rassemblements et de fêter sa première sélection face à la Finlande le 16 novembre dernier. En forme à l’OM, Mattéo Guendouzi nourrit de grandes ambitions pour son avenir et il ne s’en est pas caché.

« Si la Coupe du monde est un objectif ? Bien sûr, parce que c’est un rêve de gamin »