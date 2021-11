Foot - OM

OM - Clash : PSG, Vélodrome… Guendouzi se fait fracasser après sa sortie sur le Parc des Princes !

Publié le 15 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que sa sortie sur le Parc des Princes n'a pas manqué de faire réagir, Mattéo Guendouzi est repris de volée par Raymond Domenech.

Natif de Poissy en région parisienne et formé au PSG, Mattéo Guendouzi évolue désormais à l'OM où il essaie de faire oublier son passé parisien. Ainsi, alors que l'équipe de France retrouvait le Parc des Princes contre le Kazakhstan samedi soir, l'ancien milieu de terrain de Lorient a lâché une petite phrase qui a fait polémique. « J'aurais préféré jouer au Stade de France, c'est sûr ! Le Parc des Princes, c'est le stade du PSG. Mais on aura à cœur de gagner là-bas et j'espère que les gens qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous et nous pousserons pour nous qualifier pour le Mondial », confiait Guendouzi. Des propos qui ont agacé Raymond Domenech.

«Il n'a pas pris la dimension de ce qu'est l'équipe de France»