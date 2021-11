Foot - OM

OM : Lirola lance un appel du pied à... Luis Enrique !

Publié le 20 novembre 2021 à 10h48 par La rédaction

Toujours dans l'attente de sa première sélection avec l'Espagne, Pol Lirola espère figurer dans la liste de Luis Enrique pour le Mondial 2022.