Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda reçoit un message très fort dans le vestiaire !

Publié le 19 novembre 2021 à 4h30 par A.M.

Concurrent de Steve Mandanda, Pau Lopez se réjouit toutefois de cohabiter avec l'international français.

Prêté par l'AS Roma cet été, Pau Lopez n'a pas débarqué à l'OM simplement pour jouer le rôle de doublure de Steve Mandanda en compensant le départ de Yohann Pelé, parti libre. En effet, le portier espagnol est venu pour concurrencer l'international français en occupant le rôle de numéro 1 bis. Et alors qu'il semble avoir pris le dessus pour le moment avec déjà 13 apparitions toutes compétitions confondues, contre quatre pour Steve Mandanda, Pau Lopez fait passer un message fort.

«Avoir Steve à mes côtés, ça me booste»