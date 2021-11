Foot - OM

OM/OL - Polémique : Payet, Labrune... La sortie fracassante de Ménès sur les incidents !

Publié le 22 novembre 2021 à 12h10 par A.D.

Alors que Dimitri Payet a été frappé de plein fouet par un projectile, le choc entre l'OL et l'OM a été interrompu après seulement quelques minutes de jeu. Sachant que la décision d'arrêter totalement le match a pris plus d'une heure et demie, Pierre Ménès a fait part de son immense colère.

Le choc entre l'OL et l'OM de ce dimanche soir a viré au cauchemar. Après seulement quelques minutes de jeu, Dimitri Payet a été une nouvelle fois victime de jets de projectile. En effet, le capitaine de l'OM a été touché au visage par une bouteille lancée depuis les tribunes du Groupama Stadium. Une évènement qui a poussé Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, à renvoyer tous les joueurs au vestiaire. Et après plus d'une heure et demie d'arrêt, l'Olympico entre l'OL et l'OM a finalement été interrompu définitivement, et ce, malgré une première décision de reprendre le match quelques minutes plus tôt. Une fois que le verdict a été annoncé, Pablo Longoria n'a pas manqué de réagir, y allant de son coup de gueule. « La position du club est que c'était que ce soit l'arbitre qui prenne la décision. Sa décision sportive était de faire arrêter le match. On a demandé de constater l'état psychologique de nos joueurs. C'est une soirée noire de football, on ne peut pas accepter » , a regretté le président de l'OM au micro de Prime Video .

«Je ne vois pas comment l’OL ne peut pas avoir match perdu et l’OM match gagné»