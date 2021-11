Foot - OM

OM : L’énorme déception de Guendouzi après la défaite à Galatasaray

Battu par Galatasaray ce jeudi (4-2), l’OM est éliminé de la Ligue Europa. Une énorme déception aux yeux de Matteo Guendouzi.