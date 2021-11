Foot - OM

OL/OM - Polémique : Le lourd constat de Vincent Labrune sur le rôle de la LFP…

Publié le 22 novembre 2021 à 23h30 par Th.B.

À l’occasion d’une entrevue accordée à L’Équipe, Vincent Labrune a reconnu avoir les pieds et poings liés concernant les décisions prises par la Commission de discipline pour des incidents de l’ampleur de celui survenu à Lyon pour OL-OM dimanche soir.

Dimanche soir, alors qu’un Olympico explosif en terme de football aurait dû avoir lieu sur la pelouse du Groupama Stadium, la rencontre a été arrêtée en raison d’un lancer de projectile de la main d’un supporter lyonnais à destination de Dimitri Payet, sonné, qui serait rentré dans le vestiaire touché mentalement et physiquement par un tel acte, lui qui avait déjà été victime d’un cas similaire à Nice en août dernier. Président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune a partagé son ras-le-bol face à ces situations qui se multiplient depuis le début de la saison aux quatre coins de l’hexagone. Cependant, la LFP doit rester en retrait vis-à-vis des décisions de la Commission de discipline, comme Labrune l’a souligné ce lundi.

«Vous répondre, c'est risquer d'impacter les prochaines décisions…»