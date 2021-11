Foot - OM

OL/OM - Polémique : Vincent Labrune sort le grand jeu pour contrer les incidents !

Publié le 22 novembre 2021 à 21h00 par Th.B.

Président de la LFP, Vincent Labrune a évoqué son ras-le-bol auprès de L’Équipe à la suite d’un nouvel incident survenu dimanche entre supporters et joueurs lors d’OL-OM. Et le patron du football professionnel français demande une « concertation nationale ».

Dimanche soir, un nouvel épisode malheureux a eu lieu dans un stade de Ligue 1 cette saison lorsqu’un supporter de l’OL a jeté une bouteille qui est venue s’heurter à la tête de Dimitri Payet, déjà victime d’un incident similaire en août dernier sur la pelouse de l’Allianz Riviera de l’OGC Nice. Le milieu offensif de l’OM dirait à ses proches « ne plus savoir quoi faire ». Mais Vincent Labrune semble savoir quoi faire face à la montée de ces débordements dans les enceintes de Ligue 1 depuis le début de la saison : une vive réaction avec des mesures drastiques est nécessaire selon le président de la Ligue de Football professionnel.

«Urgent de lancer une grande concertation nationale concernant la violence dans les stades»