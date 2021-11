Foot - OM

OL/OM - Polémique : L’énorme coup de gueule de Vincent Labrune sur les débordements !

Publié le 22 novembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Une nouvelle fois, un match de Ligue 1 a dû être arrêté cette saison en Ligue 1 en raison d’un comportement fortement déplacé de la part d’un supporter envers un joueur. Meneur de jeu de l’OM, Dimitri Payet a été frappé par une bouteille d’eau dimanche. Et pour Vincent Labrune, président de la LFP, la prise de conscience de l’État est trop tardive.

Président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune n’a pas caché son agacement à L’Équipe après les nouveaux débordements dans les stades de Ligue 1, dimanche au Groupama Stadium lors de la rencontre OL-OM qui a été arrêtée au bout de quatre minutes de jeu. Et pour cause, le président Labrune a affirmé avoir pressenti de telles mésaventures aux quatre coins des enceintes du football français lors du conseil d’administration de rentrée en assurant aux différents clubs de Ligue 1 leur inquiétude quant au déroulé de la saison. Et pour Vincent Labrune, ce malheureux épisode de dimanche qui a vu Dimitri Payet être agressé par le jet d’une bouteille d’eau par un supporter, s’est répété à de trop nombreuses reprises cette saison pour que l’État ne décide seulement maintenant d’intervenir.

« Il aura fallu attendre les incidents d'hier pour que la réunion avec les ministres soit enfin organisée»