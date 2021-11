Foot - OM

OL/OM - Polémique : La terrible sortie de Payet après les incidents !

Publié le 22 novembre 2021 à 14h10 par A.D.

Ce dimanche soir, Dimitri Payet a été une nouvelle fois victime de jets de projectiles. Touché psychologiquement et physiquement, le capitaine de l'OM n'aurait pas pris part à l'entrainement ce lundi. Et comme il l'aurait confié à ses proches, il serait abattu.

Dans les premières minutes du choc entre l'OL et l'OM ce dimanche soir, l'arbitre Ruddy Buquet a dû interrompre la partie en raison d'un gros incident. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, Dimitri Payet a reçu une bouteille en plein visage. Un projectile lancé par un supporter depuis les tribunes du Groupama Stadium. A la fois touché physiquement et psychologiquement, Dimitri Payet n'aurait pas pu participer à l'entrainement de l'OM ce lundi matin selon les informations de RMC Sport .

«Je ne sais plus quoi dire plus quoi faire»