OM - Malaise : Nouvelle révélation inquiétante sur l’état de Dimitri Payet !

Publié le 22 novembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Touché à la tête par un jet de bouteille lors de la rencontre entre l'OL et l'OM ce dimanche, Dimitri Payet serait encore très affecté par cet incident. Le joueur de 34 ans n'aurait ainsi pas pris part à la séance d'entraînement du club phocéen ce lundi.

Ce dimanche, la rencontre entre l’OM et l’OL a été la scène de nouveaux débordements de supporters. Alors que Dimitri Payet s’apprêtait à tirer un corner en début de rencontre, le joueur de 34 ans a été touché à la tête par un jet de bouteille. Le match étant interrompu pendant de longues minutes, Ruddy Buquet, arbitre de la partie, a finalement pris la décision de ne pas le faire reprendre afin de protéger les hommes de Jorge Sampaoli et de Peter Bosz. Dimitri Payet, lui, a été pris en charge par les médecins de l’OM. Et le milieu offensif serait visiblement très affecté par les événements.

Payet absent de la séance d’entraînement ce lundi