OL/OM - Polémique : Nouvelle révélation retentissante sur la position de Mr Buquet !

Publié le 22 novembre 2021 à 8h37 par La rédaction mis à jour le 22 novembre 2021 à 8h40

Lors de l'Olympico dimanche entre l'OM et l'OL, Dimitri Payet a été touché à la tête par un jet de bouteille. Face à de tels incidents, l'arbitre de la rencontre a décidé de ne pas reprendre la partie. Et il n'aurait jamais eu l'intention de le faire selon le club phocéen.