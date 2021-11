Foot - OM

OL/OM - Polémique : Payet, violence… Les supporters lyonnais montent au créneau !

Publié le 22 novembre 2021 à 13h00 par G.d.S.S.

Alors que le jet de bouteille sur Dimitri Payet lors du choc entre l’OL et l’OM dimanche soir devrait avoir de lourdes conséquences pour le club rhodanien, le principal groupe de supporters lyonnais a diffusé un communiqué en condamnant fermement ce débordement.

Les images ont rapidement fait le tour de la toile dimanche soir, alors que la rencontre entre l’OL et l’OM avait démarré depuis à peine deux minutes : Dimitri Payet, qui s’apprêtait à frapper un corner, a été frappé de plein fouet par un jeu de bouteille à la tête, et le numéro 10 marseillais a mis du temps à s’en relever. Finalement, la rencontre n’a jamais repris suite à cet incident malgré 1h30 de confusion au Groupama Stadium, et l’individu auteur du jet a été immédiatement interpellé en tribunes. Et en dépit des propos très critiqués de Jean-Michel Aulas sur le déroulé de la soirée, le plus gros groupe de supporters de l’OL a pris position sur cette polémique.

Les Bad Gones condamnent le geste sur Payet