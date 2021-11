Foot - OM

OL/OM - Polémique : Ces révélations retentissantes sur l'état de Payet !

Publié le 22 novembre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Groupama Stadium a été le théâtre d'un terrible évènement. Alors que l'OL recevait l'OM pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1, Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille lancée depuis les tribunes. Marqué physiquement et psychologiquement, le capitaine de l'OM aurait manqué l'entrainement du jour et devrait voir un médecin de la médecine du travail pour évaluer son état.

En clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l'OL accueillait l'OM ce dimanche soir au Groupama Stadium. Et alors qu'on s'attendait à un gros gros choc entre les deux équipes, le spectacle n'a finalement pas été au rendez-vous, et ce, à cause d'un supporter malveillant. Après seulement quelques minutes de jeu, Dimitri Payet a été une nouvelle fois victime d'un jet de projectile. Alors que le capitaine de l'OM a été touché au visage, Ruddy Buquet a décidé de renvoyer tous les acteurs au vestiaire. Et après plus d'une heure et demie d'arrêt, l'arbitre a finalement prononcé l'interruption définitive de la rencontre. Dans la foulée, Jean-Michel Aulas s'est présenté au micro de Prime Video . L'occasion de revenir sur la décision de Mr Buquet, mais surtout de donner des nouvelles de Dimitri Payet. « On est catastrophé par ce qu'il lui est arrivé. Le médecin de Marseille m'a confirmé qu'il y avait plus de peur que de mal maintenant. Au nom du supporter, on présente nos excuses » , a confié le président de l'OL.

«Je ne sais plus quoi dire plus quoi faire»

Par la suite, Pablo Longoria et Jacques Cardoze se sont également prononcés sur l'état de santé psychologique et physique de Dimitri Payet. « C’était un peu violent et il était très touché quand je suis allé au vestiaire. Il était dans la zone d’infirmerie avec des glaçons sur la tête. Ce n’était pas bien de voir une telle image d’un de mes joueurs. (…) Ce n’était pas agréable. Il est touché psychologiquement. Je suis rentré dans le vestiaire… ce n’est pas normal. On a toujours condamné tout type de violence. Cela touche psychologiquement, ça touche tout le monde. Le choc était un peu violent, Dimitri était très touché » , a précisé le président de l'OM à Prime Video , avant que son directeur de la communication en remette une couche : « Dimitri Payet va rentrer avec nous à Marseille. Il y a eu des constatations médicales qui ont été effectuées. Je ne connais pas le détail mais vous imaginez bien que Dimitri est très choqué. Il est resté de longues minutes allongé dans le vestiaire. Il me semble qu'il a été touché à la tempe, il a été vu deux fois par les médecins ce soir ».

Absent de l'entrainement, Dimitri Payet va voir la médecine du travail