OL/OM - Polémique : Vincent Labrune sort du silence après les incidents à Lyon !

Publié le 22 novembre 2021 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 22 novembre 2021 à 16h19

L’OM a encore été, par l'intermédiaire de ses joueurs, touché par des lancers de projectiles effectués par des supporters adverses dans des stades de Ligue 1 après Montpellier et Nice, dimanche soir à Lyon. Cette série d’incidents doivent prendre fin pour Vincent Labrune. Le président de la LFP se dit furieux.

Après seulement quatre minutes de jeu d’un Olympico qui s’annonçait pourtant épique, Dimitri Payet a été la victime d’un jet de bouteille de la part d’un supporter lyonnais dimanche soir lors de la rencontre OL-OM au Groupama Stadium. Choqué et touché à la fois physiquement et mentalement, Dimitri Payet se serait confié à ses proches en faisant passer le message suivant après que le match ait été arrêté, une situation similaire à celle de fin août à l’Allianz Riviera lors du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’OGC Nice. « Je ne sais plus quoi dire plus quoi faire ». En tout début de saison, Valentin Rongier, milieu de terrain de l’OM avait lui aussi été touché par un projectile face à Montpellier. Et pour Vincent Labrune, président de la LFP, il ne faut pas « transiger avec l’intégrité des acteurs ».

Le président de la LFP est «choqué et furieux»