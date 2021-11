Foot - OM

OL/OM - Polémique : Incidents, LFP… Labrune pointe du doigt le système «tripartite» !

Publié le 22 novembre 2021 à 18h10 par Th.B.

Alors que la LFP et son président sont occasionnellement pointés du doigt lors des débordements comme ceux dont nous sommes témoins depuis le début de la saison dans les stades de Ligue 1 et à Lyon dimanche pour OL-OM, Vincent Labrune met partiellement la faute sur le système d’organisation tripartite.

Président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune n’est pas épargné dès que des épisodes comme celui de dimanche soir ont lieu dans les stades de Ligue 1 en ce début de saison, à savoir des débordements causés par des supporters. Au bout de quatre minutes de jeu, Dimitri Payet a été touché par une bouteille d’eau lancée par un supporter lyonnais lors de la rencontre OL-OM au Groupama Stadium. Et inutile de rappeler que ce n’est clairement pas un cas isolé en ce début de saison puisque rien que pour l’OM, des débordements de ce genre ont eu lieu face à Montpellier et l’OGC Nice en août dernier. Pour Vincent Labrune, la LFP n’a pas le pouvoir de prendre les décisions drastiques qui s’imposent dans ce genre de situations, ce qu’il regrette particulièrement.

«La LFP n'a comme seul pouvoir que d'être le « juge » sportif et se retrouve à être le punching-ball du système»