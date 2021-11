Foot - OM

OL/OM - Polémique : L’énorme déclaration de l’OM sur les sanctions après les incidents !

Publié le 22 novembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze a adopté une position claire et franche quant au possible retrait de points pour le club phocéen ou l’OL après les incidents survenus dimanche. Pour lui, seul la bonne image du football français compte.

Dimanche soir, à l’occasion d’un match de gala et olympique entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium, les festivités ont vite été écourtées en raison d’un acte délibéré d’un supporter lyonnais. En effet, au bout de quatre minutes de jeu, et après le jet d’une bouteille d’eau qui a atterri sur la tête de Dimitri Payet, le match a été interrompu dans un premier temps avant d’être arrêté après un long moment d’indécision entre les différentes instances. Et alors que c’est un joueur de l’OM qui a été attaqué en la personne de Payet, Jacques Cardoze a assuré qu’il n’était pas contre le retrait de points pour son club par rapport à la décision de la Commission de discipline du moment que le football en sortait « grandi ».

« S'il y a des décisions qui doivent être prises et qui impactent dans un sens ou un autre l'OM ça m'importe peu »