OL/OM - Polémique : Aulas répond à la sortie de Labrune sur les incidents à Lyon !

Publié le 22 novembre 2021 à 19h10 par Th.B.

Président de la LFP, Vincent Labrune a tapé du poing sur la table ces dernières concernant les nouveaux débordements dans les stades de Ligue 1 depuis le début de la saison, cette fois-ci à Lyon pour OL-OM. Jean-Michel Aulas dit adopter la même position que le président Labrune.

Dimanche soir, à l’occasion des premières minutes d’un Olympico qui s’annonçait explosif du point de vue du spectacle, Dimitri Payet était victime d’un lancer de bouteille d’eau de la part d’un supporter de l’OL. Ce qui a engendré l’interruption du match avant l’arrêt total de la rencontre après un long moment d’indécision des différentes instances et parties. Président de la LFP, Vincent Labrune a partagé son ras-le-bol au niveau des débordements en question qui se multiplient en ce début de saison dans les stades de Ligue 1. « Je pense qu'il est temps de renverser la table sur les questions de sécurité, ni plus ni moins. Nous voyons bien que le système d'organisation « tripartite » (clubs/ État/ LFP) qui prévaut actuellement ne fonctionne pas de manière optimale ». Président de l’OL, Jean-Michel Aulas a assuré être du même côté que Vincent Labrune à propos des changements nécessaires sur le sujet, après pourtant avoir regretté la non-reprise du match dimanche soir à chaud au micro de Prime Video Sport.

Le président de l’OL est «solidaire de Vincent Labrune»