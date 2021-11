Foot - OM

OM - Malaise : Le cas Gerson au coeur des interrogations en interne !

Publié le 28 novembre 2021 à 15h15 par T.M.

Recruté pour près de 25M€ cet été, Gerson ne fait que décevoir depuis son arrivée à l’OM. Et cela ne manque pas de susciter certaines interrogations à son sujet.

Pour son mercato estival, Jorge Sampaoli avait une grande priorité pour renforcer l’OM : Gerson. Alors que le Brésilien brillait à Flamengo, Pablo Longoria s’est démené pour satisfaire son entraîneur. Pour cela, le président de l’OM a sorti le chéquier, dépensant ainsi près de 25M€. Forcément, face à un tel investissement, Gerson doit prouver sur le terrain, ce qu’il ne fait pas depuis le début de la saison. Les déceptions s’enchainent pour l’international brésilien, qui se voit de plus en plus pointé du doigt. Et même en interne, ça commencerait à jaser…

L’énigme Gerson !