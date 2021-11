Foot - OM

OM - Malaise : Milik, Sampaoli... Marseille craint la catastrophe !

Publié le 26 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Au lendemain de la déroute sur la pelouse de Galatasaray (2-4), l'OM semble craindre le pire pour la suite de la saison. Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli dressent en tout cas un bilan inquiétant.

Avec un recrutement pléthorique, l'Olympique de Marseille espérait probablement pouvoir briller sur différents tableaux. Mais comme trop souvent ces dernières saisons, le club phocéen a déçu en Coupe d'Europe. Engagé en Ligue Europa dans un groupe relevé, mais à sa portée, l'OM était déjà dos au mur jeudi soir et devait absolument s'imposer pour rester en course pour la qualification pour les huitièmes de finale de la C3. Après quatre matches nuls consécutifs, le club phocéen a finalement sombré en Turquie contre Galatasaray (2-4). Désormais, l'OM ne peut plus espérer mieux qu'être reversé en Ligue Europa Conférence où les Marseillais disputeraient un barrage en vue de sa qualifier pour les huitièmes de finale. Mais ce lot de consolation ne suffira pas à rassurer l'OM, très déçu par ce parcours européen.

«Si on n'est pas plus tranchant dans l'adversité, sûrement que le projet ne va pas fonctionner»