OM - Malaise : Incidents, Payet… Le témoignage lourd de sens de Sampaoli !

Publié le 28 novembre 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que l’OM a traversé des jours noirs cette semaine entre l’agression de Dimitri Payet dimanche dernier et l’élimination en Ligue Europa, Jorge Sampaoli a fait le point.

L’OM a vécu une sacrée semaine… Dimanche dernier, alors qu’un gros spectacle était attendu sur le terrain, c’est en tribunes que ça a dégénéré lors de la rencontre entre l’OL et l’OM. Après seulement quatre minutes de jeu, Dimitri Payet recevait une bouteille en plastique sur sa tête, lancée par un supporter de l’OL au Groupama Stadium. S’en est suivi une interruption du match avant un report total après un long moment d’indécision et un bel imbroglio entre les différentes instances. Dimitri Payet a porté plante lundi contre son agresseur et s’est montré touché émotionnellement sur les réseaux sociaux. En milieu de semaine, en raison d’une défaite face à Galatasaray (4-2), l’OM a vu ses espoirs de qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue Europa tomber à l’eau. Une semaine folle que Jorge Sampaoli a commenté avant le OM - ESTAC de ce dimanche soir.

« C’est quelque chose que l’on doit passer ensemble »