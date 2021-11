Foot - OM

OM - Clash : Domenech dézingue Jorge Sampaoli !

Publié le 28 novembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a affiché un visage décevant sur le plan défensif jeudi soir contre Galatasaray, Raymond Domenech n’a pas hésité à charger Jorge Sampaoli sur sa mise en place tactique.

En concédant une large défaite jeudi soir sur la pelouse de Galatasaray (4-2), l’OM a donc été éliminé de la compétition sans jamais convaincre dans cette rencontre. Mais c’est surtout dans sa composition d’équipe et dans son approche tactique du match que Jorge Sampaoli a été pointé du doigt par les observateurs, à commencer par Raymond Domenech. Au micro de La Chaine L’Equipe , l’ancien sélectionneur de l’équipe de France tacle l’entraîneur de l’OM et assure qu’il fait fausse route depuis plusieurs mois dans ses choix.

« S’il continue comme ça, il ira tout droit au Père Lachaise »