OM : Messi, Benzema, Lewandowski... Milik livre son favori pour le Ballon d'Or !

Publié le 26 novembre 2021 à 23h05 par La rédaction

Attaquant de l'OM, Arkadiusz Milik estime que son partenaire en sélection, Robert Lewandowski mérite de remporter le Ballon d'Or le 29 novembre prochain.