OM - Malaise : Sampaoli hausse le ton après l'agression de Payet à Lyon !

Publié le 26 novembre 2021 à 20h10 par La rédaction

Avant la réception de Troyes dimanche pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli est revenu sur l'incident qu'a vécu Dimitri Payet la semaine dernière. Pour l'entraîneur de l'OM, des décisions majeures doivent être prises.

Jorge Sampaoli ne décolère pas après l'agression subie par Dimitri Payet dimanche dernier à Lyon. À la 5e minute de ce choc des Olympiques, le milieu offensif de l'OM a reçu une bouteille d'eau pleine sur la tête, jetée par un spectateur depuis les tribunes. Alors que le joueur de 34 ans n'est pas encore certain de disputer le match contre Troyes dimanche, Jorge Sampaoli a tenu à faire passer un message ferme en conférence de presse ce vendredi.

« Il faut des sanctions fermes et rapides »