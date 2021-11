Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli fait passer un message sur l'agression de Dimitri Payet !

Publié le 29 novembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Une semaine après avoir été victime d'une agression à Lyon, Dimitri Payet a joué dimanche lors de match opposant l'OM à Troyes (1-0). De quoi faire le bonheur de Jorge Sampaoli, satisfait de pouvoir s'appuyer sur le Français.

Dimitri Payet répond présent une semaine après les incidents survenus à Lyon. Le 21 novembre dernier, le milieu offensif de l'OM a reçu une bouteille d'eau sur la tête alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner à la 5e minute de jeu. Un événement qui n'a pas été sans conséquence puisque la rencontre entre l'OL et l'OM a par la suite été annulée. Dimanche, lors de la réception de Troyes au Stade Vélodrome, Dimitri Payet a pu disputer l'intégralité du match sans qu'il n'y ait le moindre problème. Et le Français a répondu présent sur le terrain, en offrant une passe décisive à Pol Lirola pour que l'Espagnol inscrive le seul but de la rencontre.

« On espère qu'il n'y aura plus d'agression sur lui »