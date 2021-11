Foot - OM

OM : Milik est fan de la méthode Sampaoli !

Publié le 28 novembre 2021 à 22h10 par A.C.

Arkadiusz Milik s’est exprimé au sujet de la place qu’il occupe au sein du dispositif de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

Après avoir raté l’Euro et tout le début de saison en Ligue 1, Arkadiusz Milik a progressivement fait son retour avec l’Olympique de Marseille. Assez naturellement, il s’est installé comme un titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, qui n’a pas voulu le presser. « Il va avoir besoin de temps, plus ou moins long » expliquait le coach de l’OM, début novembre. « L'équipe doit lui proposer plus de situations adaptées à son jeu ». Le Polonais en est tout de même à quatre buts en dix rencontres toutes compétitions confondues, dont notamment un doublé lors de la défaite face à Galatasaray (4-2).

« Nous essayons vraiment de jouer au football depuis le début à son arrivée »