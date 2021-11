Foot - OM

OM : Quand Arkadiusz Milik s’enflamme… pour Dimitri Payet !

Publié le 28 novembre 2021 à 23h10 par Th.B.

Pouvant considérablement combiner avec Dimitri Payet de par sa proximité avec le milieu offensif de l’OM, Arkadiusz Milik n’a pas tari d’éloges quant aux qualités du Français sur et en dehors du terrain.

Titularisé ce dimanche soir pour la réception de Troyes après avoir fait l’impasse sur la rencontre de Ligue Europa face à Galatasaray (4-2), Dimitri Payet a vécu une semaine lourde en émotions en raison de l’agression dont il a été la victime lors de l’Olympico dimanche dernier. Le jet de bouteille de la main d’un supporter de l’OL n’est pas un incident isolé puisque Payet en avait déjà été la cible en août dernier à Nice. Ce que son coéquipier à l’OM, Arkadiusz Milik, a tenu à souligner ces dernières heures pour Prime Video Sport. « C’était une étrange situation. Quand vous allez sur le terrain vous ne vous attendez pas à ce genre d'évènements. Personne ne l'accepte, c'est la deuxième fois que ça arrive. On veut juste jouer au football, aucun d'entre nous n'accepte cela ». Hormis cette mésaventure, Milik s’est confié sur une facette de sa relation professionnelle et personnelle avec le meneur de jeu de l’OM.

« Un bon numéro 10 et un très bon gars aussi »