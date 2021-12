Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité en or pour Leonardo l’été prochain ?

Publié le 1 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2023, Riyad Mahrez pourrait disposer d’un bon de sortie au terme de la saison et le PSG aurait une belle carte à jouer selon la presse britannique.

Au cours du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé. La cause ? Le contrat du champion du monde arrivera à expiration le 30 juin prochain et n’a toujours pas été prolongé pour le moment. Le Real Madrid semblerait être bien parti pour l’accueillir libre en fin de saison, obligeant ainsi le PSG à dénicher un successeur à Mbappé sur le marché. Et du côté de Manchester City, une porte pourrait s’ouvrir en marge du prochain mercato estival pour le dossier Riyad Mahrez.

Mahrez au PSG ? Une occasion se présenterait pour l’été prochain !