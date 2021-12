Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avec Xavi, Joan Laporta a touché le jackpot !

Publié le 1 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Nommé le 6 novembre dernier entraîneur du FC Barcelone par Joan Laporta et les dirigeants blaugrana, Xavi Hernandez est le choix parfait d’après Samuel Eto’o.

Le FC Barcelone a fait le choix de nommer Xavi Hernandez entraîneur du Barça début novembre et ce, jusqu’en juin 2024. Après un échec en fin de saison dernière, l’administration Joan Laporta est parvenue à ses fins avec le désormais ancien coach d’Al-Sadd. Ex-coéquipier de Xavi Hernandez au FC Barcelone, Samuel Eto’o s’est montré particulièrement élogieux envers le nouveau technicien du Barça qui devrait « ramener » le club blaugrana à sa place légitime.

Pour Eto’o, Xavi est le coach qu’il fallait Barça !