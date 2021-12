Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta négocie pour deux stars de Tuchel !

Publié le 1 décembre 2021 à 10h00 par Th.B.

Désireux de pouvoir injecter du sang neuf au sein du groupe entraîné par Xavi Hernandez à Barcelone, le président Joan Laporta discuterait avec Chelsea pour deux attaquants de Thomas Tuchel.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta semblerait être emballé par l’idée de renforcer l’effectif de Xavi Hernandez, que ce soit cet hiver ou à l’occasion de la prochaine intersaison. Cela fait à présent quelque temps que le nom d’Hakim Ziyech, qui ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable à Chelsea, est lié au FC Barcelone. D’ailleurs, un prêt serait une option prise en considération par le Barça et également par Chelsea si l’on en croit la presse ibérique. Et les discussions se poursuivraient en coulisse pour l’international marocain des Blues , mais pas seulement.

Des discussions entre Barcelone et Chelsea pour Ziyech ET Werner