Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez en grand danger avec ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 1 décembre 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid est cité sur les traces d’Aurélien Tchouaméni, deux clubs anglais seraient particulièrement à l’affût dans ce dossier.

Le Real Madrid prévoit de renforcer son entrejeu au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, alors que la piste menant à Paul Pogba aurait été écartée si l’on en croit les informations dévoilées par MARCA il y a quelques jours, la direction des Merengue n’abandonneraient pas son idée de renforcer ce poste. Dans cette optique, le nom d’Aurélien Tchouaméni est annoncé comme l’une des principales pistes du club madrilène, mais tout indique que celle-ci pourrait bientôt se compliquer.

Manchester United et surtout Chelsea veulent Aurélien Tchouaméni