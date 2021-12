Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Leonardo… Le Qatar va devoir choisir !

Publié le 1 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane pourrait être le prochain entraîneur du PSG, Leonardo pourrait bien en faire les frais. Explications.

Ce n’est donc pas maintenant que ça va bouger sur le banc du PSG. En revanche, à la fin de la saison, Mauricio Pochettino pourrait bien laisser sa place. Et pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane ne cesse de revenir. Actuellement libre, le Français est l’un des grands rêves du Qatar. Toutefois, si le PSG veut faire venir Zidane, il pourrait bien falloir faire le ménage et c’est Leonardo qui pourrait être la victime de cela.

Une cohabitation impossible ?